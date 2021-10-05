Доллар на межбанке еще подешевел
05.10.2021, 17:24
Иллюстративное фото: freepik.com
Во вторник, 5 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,48 / 26,50, к закрытию котировки составили 26,41/26,43.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,395, максимальные – 26,49. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,415, максимальные – 26,51.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,7115/30,7347, к закрытию котировки составили 30,6144/30,6350.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3649/0,3653, к закрытию котировки составили 0,3643/0,3646.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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