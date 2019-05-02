Доллар на межбанке набрал 20 копеек

В четверг, 2 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,37/26,42, к закрытию котировки составили 26,58/26,62.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,37, максимальные – 26,58. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,42, максимальные – 26,62.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,5212/29,5719, к закрытию котировки составили 29,7297/29,7718.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4061/0,4072, к закрытию котировки составили 0,4059/0,4067.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"