Доллар на межбанке начал дорожать

В понедельник, 11 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,25/26,29, к закрытию котировки составили 26,34/26,36.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,25, максимальные – 26,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,29, максимальные – 26,36.

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Динамика межбанковского курса на графике

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Торги по евро начались с котировок 29,5312/29,5736, к закрытию котировки составили 29,6061/29,6260.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3973/0,3983, к закрытию котировки составили 0,3983/0,3990.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"