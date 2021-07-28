Доллар на межбанке начал дорожать
28.07.2021, 17:08
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В среду, 28 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,85/26,87, к закрытию котировки составили 26,92/26,94.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,84, максимальные – 26,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,86, максимальные – 26,94.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,6964/31,7200, к закрытию котировки составили 31,7252/31,7487.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3642/0,3646, к закрытию котировки составили 0,3649/0,3653.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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