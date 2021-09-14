Доллар на межбанке немного подорожал: данные к закрытию торгов

Во вторник, 14 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,645/26,665, к закрытию котировки составили 26,65/26,67.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,61, максимальные – 26,66. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,63, максимальные – 26,68.

Торги по евро начались с котировок 31,4784/31,4993, к закрытию котировки составили 31,5136/31,5372.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3662/0,3666, к закрытию котировки составили 0,3654/0,3658.

Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг

Александра Шмыкова

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