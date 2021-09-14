Доллар на межбанке немного подорожал: данные к закрытию торгов
14.09.2021, 17:06
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Во вторник, 14 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,645/26,665, к закрытию котировки составили 26,65/26,67.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,61, максимальные – 26,66. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,63, максимальные – 26,68.
Торги по евро начались с котировок 31,4784/31,4993, к закрытию котировки составили 31,5136/31,5372.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3662/0,3666, к закрытию котировки составили 0,3654/0,3658.
Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг
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