Доллар на межбанке немного подрос

Во вторник, 20 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,14/25,18, к закрытию котировки составили 25,15/25,18.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,11, максимальные – 25,15. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,135, максимальные – 25,18.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,8450/27,8868, к закрытию котировки составили 27,8762/27,9095.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3752/0,3761, к закрытию котировки составили 0,3773/0,3779.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"