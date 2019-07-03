Доллар на межбанке обвалился ниже 26 грн

В среду, 3 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,12/26,145, к закрытию котировки составили 25,92/25,95.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,92, максимальные – 26,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,95, максимальные – 26,145.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,4738/29,4994, к закрытию котировки составили 29,2714/29,3027.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4120/0,4129, к закрытию котировки составили 0,4075/0,4081.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"