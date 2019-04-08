Курс доллара на межбанке опустился

В понедельник, 8 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,65/26,68, к закрытию котировки составили 26,645/26,675.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,595, максимальные – 26,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,625, максимальные – 26,68.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9172/29,9734, к закрытию котировки составили 30,0369/30,0680.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4083/0,4095, к закрытию котировки составили 0,4093/0,4099.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"