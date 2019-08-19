Доллар на межбанке подешевел

В понедельник, 19 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,19/25,22, к закрытию котировки составили 25,12/25,145.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,12, максимальные – 25,195. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,145, максимальные – 25,22.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,9397/27,9815, к закрытию котировки составили 27,8731/27,8983.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3797/0,3806, к закрытию котировки составили 0,3752/0,3760.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"