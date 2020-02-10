Доллар на межбанке подешевел

В понедельник, 10 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,49/24,53, к закрытию котировки составили 24,44/24,465.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,44, максимальные – 24,515. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,465, максимальные – 24,53.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,7982/26,8505, к закрытию котировки составили 26,7080/26,7329.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3840/0,3849, к закрытию котировки составили 0,3808/0,3813.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"