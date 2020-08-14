Доллар на межбанке подешевел

В пятницу, 14 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,33/27,36, к закрытию котировки составили 27,31/27,34.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,315, максимальные – 27,36. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,335, максимальные – 27,38.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,2739/32,3066, к закрытию котировки составили 32,3213/32,3568.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3744/0,3750, к закрытию котировки составили 0,3739/0,3747.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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