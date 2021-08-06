Доллар на межбанке подешевел
06.08.2021, 17:41
Иллюстративное фото: freepik.com
В пятницу, 6 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,88/26,90, к закрытию котировки составили 26,805/26,825.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,805, максимальные – 26,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,825, максимальные – 26,90.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,7856/31,8065, к закрытию котировки составили 31,5575/31,5810.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3680/0,3684, к закрытию котировки составили 0,3653/0,3657.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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