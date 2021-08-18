Доллар на межбанке подешевел

В среду, 18 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,63/26,65, к закрытию котировки составили 26,605/26,625.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,605, максимальные – 26,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,625, максимальные – 26,67.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,2050/31,2284, к закрытию котировки составили 31,1757/31,1991.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3627/0,3631, к закрытию котировки составили 0,3610/0,3616.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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