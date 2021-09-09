Доллар на межбанке подешевел: курсы валют к закрытию торгов
09.09.2021, 17:04
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В четверг, 9 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,745/26,765, к закрытию котировки составили 26,675/26,695.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,675, максимальные – 26,76. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,695, максимальные – 26,78.
Торги по евро начались с котировок 31,6018/31,6255, к закрытию котировки составили 31,5165/31,5374.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,365/0,3653, к закрытию котировки составили 0,3656/0,366.
Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг
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