Доллар на межбанке подешевел: курсы валют к закрытию торгов

В четверг, 9 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,745/26,765, к закрытию котировки составили 26,675/26,695.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,675, максимальные – 26,76. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,695, максимальные – 26,78.

Торги по евро начались с котировок 31,6018/31,6255, к закрытию котировки составили 31,5165/31,5374.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,365/0,3653, к закрытию котировки составили 0,3656/0,366.

Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг

Александра Шмыкова

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