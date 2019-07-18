Доллар на межбанке поднялся выше 26 грн

В четверг, 19 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,87/25,91, к закрытию котировки составили 26,045/26,065.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,87, максимальные – 26,065. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,91, максимальные – 26,11.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,0701/29,1150, к закрытию котировки составили 29,2120/29,2345.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4113/0,4124, к закрытию котировки составили 0,4133/0,4141.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"