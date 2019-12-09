Доллар на межбанке подорожал

В понедельник, 9 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,68/23,70, к закрытию котировки составили 23,705/23,725.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,65, максимальные – 23,725. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,675, максимальные – 23,745.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,2066/26,2264, к закрытию котировки составили 26,2461/26,2659.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3715/0,3720, к закрытию котировки составили 0,3723/0,3727.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"