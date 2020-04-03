Доллар на межбанке подорожал

В пятницу, 3 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,37/27,42, к закрытию котировки составили 27,42/27,46.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,35, максимальные – 27,42. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,38, максимальные – 27,46.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,6551/29,6876, к закрытию котировки составили 29,5752/29,6156.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3526/0,3535, к закрытию котировки составили 0,3563/0,3570.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"