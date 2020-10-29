Доллар на межбанке подорожал

В четверг, 29 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,405/28,425, к закрытию котировки составили 28,445/28,46.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,405, максимальные – 28,45. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,425, максимальные – 28,465.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3446/33,3681, к закрытию котировки составили 33,2209/33,2384.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3601/0,3605, к закрытию котировки составили 0,3604/0,3607.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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