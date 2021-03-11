Доллар на межбанке подорожал

В четверг, 11 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,695/27,71, к закрытию котировки составили 27,73/27,75.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,695, максимальные – 27,76. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,71, максимальные – 27,775.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,0650/33,0829, к закрытию котировки составили 33,1068/33,1279.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3767/0,3772, к закрытию котировки составили 0,3768/0,3773.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.