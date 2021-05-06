Доллар на межбанке подорожал

В четверг, 6 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,72/27,74, к закрытию котировки составили 27,74/27,76.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,665, максимальные – 27,755. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,685, максимальные – 27,775.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3028/33,3240, к закрытию котировки составили 33,4627/33,4813.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3709/0,3713, к закрытию котировки составили 0,3726/0,3731.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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