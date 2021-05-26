Доллар на межбанке подорожал

В среду, 26 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,47/27,49, к закрытию котировки составили 27,545/27,565.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,47, максимальные – 27,56. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,49, максимальные – 27,58.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,6425/33,6670, к закрытию котировки составили 33,6902/33,7092.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3741/0,3745, к закрытию котировки составили 0,3745/0,3749.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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