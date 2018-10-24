Доллар на межбанке подорожал на 9 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В среду, 24 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,17/28,20, к закрытию котировки составили 28,25/28,29.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,17, максимальные – 28,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,20, максимальные – 28,29.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4293/0,4304, к закрытию котировки составили 0,4312/0,4320.

Торги по евро начались с котировок 32,2570/32,3143, к закрытию котировки составили 32,1880/32,2307.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"