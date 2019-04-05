Доллар на межбанке потерял еще 15 копеек

В пятницу, 5 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,81/26,84, к закрытию котировки составили 26,66/26,70.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,64, максимальные – 26,81. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,68, максимальные – 26,84.

Реклама

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,1156/30,1466, к закрытию котировки составили 29,9258/29,9707.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4098/0,4106, к закрытию котировки составили 0,4078/0,4086.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".