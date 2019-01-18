Доллар на межбанке продолжает дешеветь

В пятницу, 18 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,98/28,02, к закрытию котировки составили 27,92/27,96.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,92, максимальные – 27,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,96, максимальные – 28,02.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4213/0,4222, к закрытию котировки составили 0,4206/0,4214.

Торги по евро начались с котировок 31,8720/31,9175, к закрытию котировки составили 31,7673/31,8100.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"