Доллар на межбанке продолжает дорожать

В четверг, 9 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,07/24,10, к закрытию котировки составили 24,095/24,12.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,07, максимальные – 24,125. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,10, максимальные – 24,155.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,7538/26,7847, к закрытию котировки составили 26,7671/26,7949.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3932/0,3941, к закрытию котировки составили 0,3933/0,3941.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"