Доллар на межбанке продолжает дешеветь

В понедельник, 13 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,12/27,17, к закрытию котировки составили 26,98/27,02.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,98, максимальные – 27,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,02, максимальные – 27,17.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,7316/29,7837, к закрытию котировки составили 29,4351/29,4761.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3696/0,3706, к закрытию котировки составили 0,3667/0,3673.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"