Доллар на межбанке продолжил дорожать

Во вторник, 28 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,70/24,75, к закрытию котировки составили 24,74/24,77.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,69, максимальные – 24,74. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,72, максимальные – 24,77.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,2220/27,2770, к закрытию котировки составили 27,2238/27,2544.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3927/0,3935, к закрытию котировки составили 0,3952/0,3962.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"