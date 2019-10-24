Доллар на межбанке продолжил расти

В четверг, 24 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,98/25,02, к закрытию котировки составили 25,115/25,15.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,98, максимальные – 25,125. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,02, максимальные – 25,15.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,8102/27,8522, к закрытию котировки составили 27,9128/27,9491.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3906/0,3917, к закрытию котировки составили 0,3920/0,3926.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"