Доллар на межбанке сбросил еще 17 копеек

В пятницу, 26 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,55/26,59, к закрытию котировки составили 26,37/26,42.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,37, максимальные – 26,55. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,42, максимальные – 26,59.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,5926/29,6318, к закрытию котировки составили 29,4157/29,4688.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4103/0,4114, к закрытию котировки составили 0,4071/0,4083.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"