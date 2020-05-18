Доллар на межбанке снова подешевел

В понедельник, 18 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,59/26,62, к закрытию котировки составили 26,57/26,59.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,56, максимальные – 26,59. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,58, максимальные – 26,62.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,7703/28,8028, к закрытию котировки составили 28,8523/28,8740.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3635/0,3643, к закрытию котировки составили 0,3650/0,3654.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"