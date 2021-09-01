Доллар на межбанке снова подорожал

В среду, 1 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,93/26,95, к закрытию котировки составили 27,025/27,045.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,93, максимальные – 27,025. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,95, максимальные – 27,045.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,8016/31,8252, к закрытию котировки составили 32,0111/32,0348.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3679/0,3683, к закрытию котировки составили 0,3699/0,3705.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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