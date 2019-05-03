Доллар на межбанке снова снижается

В пятницу, 3 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,505/26,54, к закрытию котировки составили 26,48/26,51.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,44, максимальные – 26,505. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,47, максимальные – 26,54.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,5901/29,6298, к закрытию котировки составили 29,5675/29,5984.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4041/0,4052, к закрытию котировки составили 0,4062/0,4069.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"