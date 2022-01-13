Доллар на межбанке вновь дорожает

В четверг, 13 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,73/27,75, к закрытию котировки составили 27,85/27,87.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,715, максимальные – 27,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,735, максимальные – 27,87.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,7896/31,8126, к закрытию котировки составили 31,9578/31,9780.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3716/0,3720, к закрытию котировки составили 0,3666/0,3670.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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