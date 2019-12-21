Доллар на межбанке вновь подешевел

В субботу, 21 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,29/23,31, к закрытию котировки составили 23,27/23,30.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,27, максимальные – 23,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,30, максимальные – 23,31.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 25,8233/25,8487, к закрытию котировки не изменились.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3746/0,3751, к закрытию котировки также не изменились.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"