Доллар на межбанке вновь подешевел

В четверг, 6 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,61/24,65, к закрытию котировки составили 24,57/24,59.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,54, максимальные – 24,61. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,58, максимальные – 24,65.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,0783/27,1223, к закрытию котировки составили 27,0147/27,0317.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3916/0,3924, к закрытию котировки составили 0,3879/0,3884.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"