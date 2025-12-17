Politico: США подталкивали некоторые страны ЕС не поддерживать использование активов РФ для Украины

Фото: EPA / RONALD WITTEK

США подталкивали некоторые европейские правительства не поддерживать идею предоставления "репарационного займа" Украине путем использования замороженных активов РФ. Об этом сообщило Politico со ссылкой на четырех должностных лиц ЕС, которые принимали участие в обсуждениях.

Собеседники издания отметили, что речь шла о по крайней мере тех правительствах, которые Вашингтон считает "самыми дружественными".

СМИ пишет, что американская кампания влияния, в рамках которой чиновники администрации Трампа в обход Брюсселя вели неофициальные контакты непосредственно с отдельными столицами, привела к тому, что Италия, Болгария, Мальта и Чехия присоединились к группе стран, которые не соглашаются.

Также Еврокомиссия и самые влиятельные столицы ЕС вели переговоры, пытаясь заручиться поддержкой премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который пока не соглашается на использование замороженных активов РФ, опасаясь реакции России. В течение последней недели эти дискуссии обострились, отметило издание.

Как сообщил Politico неназванный высокопоставленный чиновник, после обсуждений во вторник, 16 декабря, шансы достичь соглашения по замороженным активам РФ "не улучшились, а наоборот – ухудшились".

"Мне хотелось плакать", – сказал он, описывая атмосферу на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

