Орбан рассказал, что писал письмо Путину относительно замороженных активов РФ

Венгерский премьер спрашивал у российского диктатора, учтет ли Россия мнения отдельных членов ЕС в вопросе использования замороженных активов РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что написал письмо российскому диктатору Владимиру Путину относительно реакции России на возможное использование замороженных активов РФ. Об этом Орбан рассказал в самолете по пути в Брюссель, сообщило Mandiner.

По словам Орбана, в письме он просил предоставить информацию, какой ответ планирует Россия, если Европейский Союз получит доступ к замороженным российским активам, и будут ли учтены голоса отдельных государств-членов по этому вопросу.

"Россияне дадут решительный ответ, но они также учтут, кто как голосует на саммите ЕС", – заявил Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия не поддерживает доступ к замороженным активам РФ, поскольку, по его мнению, это будет означать новый уровень эскалации.

В посте в соцсети X Орбан обвинил ЕС в якобы "лишении прав" Венгрии в вопросе по замороженным активам РФ.

"Венгрия придерживалась принципа лояльного сотрудничества в отношении замороженных российских активов. ЕС в ответ лишил Венгрию ее прав. Это означает отход от принципа лояльного сотрудничества в санкционных дебатах и создает опасный прецедент. Неприемлемо!" – заявил политик.

