Орбан рассказал, что писал письмо Путину относительно замороженных активов РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что написал письмо российскому диктатору Владимиру Путину относительно реакции России на возможное использование замороженных активов РФ. Об этом Орбан рассказал в самолете по пути в Брюссель, сообщило Mandiner.
По словам Орбана, в письме он просил предоставить информацию, какой ответ планирует Россия, если Европейский Союз получит доступ к замороженным российским активам, и будут ли учтены голоса отдельных государств-членов по этому вопросу.
"Россияне дадут решительный ответ, но они также учтут, кто как голосует на саммите ЕС", – заявил Орбан.
Он подчеркнул, что Венгрия не поддерживает доступ к замороженным активам РФ, поскольку, по его мнению, это будет означать новый уровень эскалации.
В посте в соцсети X Орбан обвинил ЕС в якобы "лишении прав" Венгрии в вопросе по замороженным активам РФ.
"Венгрия придерживалась принципа лояльного сотрудничества в отношении замороженных российских активов. ЕС в ответ лишил Венгрию ее прав. Это означает отход от принципа лояльного сотрудничества в санкционных дебатах и создает опасный прецедент. Неприемлемо!" – заявил политик.
- 3 декабря Еврокомиссия предложила использовать до 210 млрд евро обездвиженных активов Центробанка РФ для оказания финансовой помощи Украине.
- 13 декабря Совет ЕС бессрочно заморозила 210 млрд евро российских активов, чтобы избежать вето Венгрии.
- Решение по репарационному кредиту для Украины Евросоюз планирует рассмотреть на саммите 18-19 декабря.
