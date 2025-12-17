Орбан розповів, що писав листа Путіну щодо заморожених активів РФ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що написав листа російському диктатору Володимиру Путіну щодо реакції Росії на можливе використання заморожених активів РФ. Про це Орбан розповів у літаку на шляху до Брюсселя, повідомило Mandiner.
За словами Орбана, у листі він просив надати інформацію, яку відповідь планує Росія, якщо Європейський Союз отримає доступ до заморожених російських активів, і чи будуть враховані голоси окремих держав-членів із цього питання.
"Росіяни дадуть рішучу відповідь, але вони також врахують, хто як голосує на саміті ЄС", – заявив Орбан.
Він наголосив, що Угорщина не підтримує доступ до заморожених активів РФ, оскільки, на його думку, це означатиме новий рівень ескалації.
У пості у соцмережі X Орбан звинуватив ЄС у нібито "позбавленні прав" Угорщини у питанні щодо заморожених активів РФ.
"Угорщина дотримувалася принципу лояльної співпраці щодо заморожених російських активів. ЄС у відповідь позбавив Угорщину її прав. Це означає відхід від принципу лояльної співпраці в санкційних дебатах і створює небезпечний прецедент. Неприйнятно!" – заявив політик.
- 3 грудня Єврокомісія запропонувала використати до 210 млрд євро знерухомлених активів Центробанку РФ для надання фінансової допомоги Україні.
- 13 грудня Рада ЄС безстроково заморозила 210 млрд євро російських активів, щоб уникнути вето Угорщини.
- Рішення щодо репараційного кредиту для України Євросоюз планує розглянути на саміті 18-19 грудня.
