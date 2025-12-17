Орбан розповів, що писав листа Путіну щодо заморожених активів РФ

Угорський прем'єр запитував у російського диктатора, чи врахує Росія думки окремих членів ЄС у питанні використання заморожених активів РФ

Фото: EPA

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що написав листа російському диктатору Володимиру Путіну щодо реакції Росії на можливе використання заморожених активів РФ. Про це Орбан розповів у літаку на шляху до Брюсселя, повідомило Mandiner.

За словами Орбана, у листі він просив надати інформацію, яку відповідь планує Росія, якщо Європейський Союз отримає доступ до заморожених російських активів, і чи будуть враховані голоси окремих держав-членів із цього питання.

"Росіяни дадуть рішучу відповідь, але вони також врахують, хто як голосує на саміті ЄС", – заявив Орбан.

Він наголосив, що Угорщина не підтримує доступ до заморожених активів РФ, оскільки, на його думку, це означатиме новий рівень ескалації.

У пості у соцмережі X Орбан звинуватив ЄС у нібито "позбавленні прав" Угорщини у питанні щодо заморожених активів РФ.

"Угорщина дотримувалася принципу лояльної співпраці щодо заморожених російських активів. ЄС у відповідь позбавив Угорщину її прав. Це означає відхід від принципу лояльної співпраці в санкційних дебатах і створює небезпечний прецедент. Неприйнятно!" – заявив політик.

