Politico: США підштовхували деякі країни ЄС не підтримувати використання активів РФ для України

США підштовхували деякі європейські уряди не підтримувати ідею надання "репараційної позики" Україні шляхом використання заморожених активів РФ. Про це повідомило Politico з посиланням на чотирьох посадовців ЄС, які брали участь в обговореннях.

Співрозмовники видання зазначили, що йшлося про, принаймні, ті уряди, які Вашингтон вважає "найдружнішими".

ЗМІ пише, що американська кампанія впливу, в межах якої посадовці адміністрації Трампа в обхід Брюсселя мали неофіційні контакти безпосередньо з окремими столицями, призвела до того, що Італія, Болгарія, Мальта та Чехія приєдналися до групи країн, які не погоджуються.

Також Єврокомісія та найвпливовіші столиці ЄС вели переговори, намагаючись заручитися підтримкою прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, який поки що не погоджується на використання заморожених активів РФ, побоюючись реакції Росії. Протягом останнього тижня ці дискусії загострилися, зазначило видання.

Як повідомив Politico неназваний високопосадовець, після обговорень у вівторок, 16 грудня, шанси досягти угоди щодо заморожених активів РФ "не покращилися, а, навпаки, – погіршилися".

"Мені хотілося плакати", – сказав він, описуючи атмосферу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

