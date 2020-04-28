Доллар на межбанке вновь подешевел

Во вторник, 28 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,06/27,10, к закрытию котировки составили 27,005/27,035.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,005, максимальные – 27,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,035, максимальные – 27,10.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,2599/29,3005, к закрытию котировки составили 29,2761/29,3086.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3613/0,3622, к закрытию котировки составили 0,3645/0,3652.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"