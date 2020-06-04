Доллар на межбанке вновь подешевел

В четверг, 4 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,70/26,72, к закрытию котировки составили 26,66/26,68.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,66, максимальные – 26,705. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,68, максимальные – 26,725.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9360/29,9584, к закрытию котировки составили 30,0324/30,0550.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3869/0,3876, к закрытию котировки составили 0,3844/0,3849.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"