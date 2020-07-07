Доллар на межбанке вновь подешевел

Котировки доллара и евро к закрытию межбанка снизились

Во вторник, 7 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,93/26,96, к закрытию котировки составили 26,915/26,94.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,90, максимальные – 26,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,92, максимальные – 26,96.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,4147/30,4459, к закрытию котировки составили 30,3843/30,4044.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3744/0,3751, к закрытию котировки составили 0,3771/0,3776.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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