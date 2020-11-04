Доллар на межбанке вновь подешевел

В среду, 5 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,51/28,53, к закрытию котировки составили 28,43/28,445.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,43, максимальные – 28,53. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,445, максимальные – 28,545.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2455/33,2688, к закрытию котировки составили 33,2801/33,2977.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3604/0,3611, к закрытию котировки составили 0,3599/0,3605.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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