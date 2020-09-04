Доллар на межбанке вновь подорожал

В пятницу, 4 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,68/27,70, к закрытию котировки составили 27,73/27,76.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,68, максимальные – 27,75. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,70, максимальные – 27,77.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,7648/32,7884, к закрытию котировки составили 32,7186/32,7484.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3671/0,3677, к закрытию котировки составили 0,3679/0,3685.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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