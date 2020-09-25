Доллар на межбанке вновь подорожал

В пятницу, 25 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,26/28,28, к закрытию котировки составили 28,29/28,315.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,255, максимальные – 28,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,275, максимальные – 28,315.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,9878/33,0084, к закрытию котировки составили 32,9154/32,9416.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3674/0,3680, к закрытию котировки составили 0,3619/0,3624.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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