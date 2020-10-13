Доллар на межбанке вновь подорожал
13.10.2020, 17:22
Иллюстративное фото: pixabay.com
Во вторник, 13 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,29/28,31, к закрытию котировки составили 28,33/28,35.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,29, максимальные – 28,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,31, максимальные – 28,35.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,3454/33,3661, к закрытию котировки составили 33,3047/33,3225.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3661/0,3667, к закрытию котировки составили 0,3669/0,3673.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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