Доллар на межбанке вновь подорожал

Во вторник, 13 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,29/28,31, к закрытию котировки составили 28,33/28,35.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,29, максимальные – 28,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,31, максимальные – 28,35.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3454/33,3661, к закрытию котировки составили 33,3047/33,3225.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3661/0,3667, к закрытию котировки составили 0,3669/0,3673.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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