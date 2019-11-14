Доллар на межбанке вновь потерял в цене

В четверг, 14 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,29/24,32, к закрытию котировки составили 24,225/24,25.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,22, максимальные – 24,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,245, максимальные – 24,32.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,7432/26,7738, к закрытию котировки составили 26,6475/26,6750.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3782/0,3791, к закрытию котировки составили 0,3778/0,3784.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"