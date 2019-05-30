Курс доллара на межбанке стремится к 27 грн

В четверг, 30 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,76/26,80, к закрытию котировки составили 26,915/26,95.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,76, максимальные – 26,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,80, максимальные – 26,97.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,7919/29,8364, к закрытию котировки составили 29,9321/29,9684.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4121/0,4129, к закрытию котировки составили 0,4136/0,4142.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"