Доллар на межбанке вновь теряет в цене

В понедельник, 8 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,62/25,66, к закрытию котировки составили 25,565/25,58.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,56, максимальные – 25,62. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,575, максимальные – 25,66.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,7482/28,7905, к закрытию котировки составили 28,6890/28,6956.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4007/0,4016, к закрытию котировки составили 0,4017/0,4024.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"