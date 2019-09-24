Курс доллара на межбанке стабилизировался

Во вторник, 24 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,20/24,225, к закрытию котировки составили 24,20/24,23.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,20, максимальные – 24,22. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,21, максимальные – 24,245.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,5982/26,6311, к закрытию котировки составили 26,6151/26,6457.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3795/0,3802, к закрытию котировки составили 0,3796/0,3805.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"